В Великобритании дома затопило крысами и отходами

В результате ливневых дождей, обрушившихся на британский город Илкестон, в графстве Дербишир, десятки домов оказались затоплены. Среди плавающих предметов — мертвые крысы и бытовые отходы. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам одной из жительниц, Лизы Смит, ей и ее соседям пришлось покинуть дома, которым был нанесен серьезный ущерб. Как объяснила женщина, проблемы начались еще в воскресенье. Тогда из-за сильного дождя пострадали полы, потолок и кухонная техника. На то чтобы привести все в порядок, ушло два дня.

В среду вновь начался ливень. Смит рассказала, что улица была похожа на зону боевых действий. Все жители выбежали на улицу и пытались убрать сточные воды.

Как передает издание, жители разрушенных домов будут размещены в отеле к понедельнику. На улице проведут ремонт, который займет как минимум три месяца.

В начале июне несчастный случай произошел на британском острове Шеппи — с обрыва сорвался жилой дом. Проживавшая в нем семья чудом избежала смерти.

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