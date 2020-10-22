Пруд в российском городе затопило фекалиями из-за подушек и мебели

Фекалии из канализационных стоков затопили пруд на окраине Липецка. Россияне обнаружили в трубах предметы мебели и подушки, из-за которых образовался засор, сообщает «Липецкмедиа».

Материалы по теме По второму кругу Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты? Теперь поживут Съемное жилье в России резко упало в цене. Но скоро рынок ждет новый обвал

Разлившиеся на улице Известковой нечистоты попали в искусственный водоем, за которым ухаживали владельцы соседних домов. Они запустили туда карпов, белых амуров и толстолобиков, но в результате аварии вся рыба погибла. Канализационные стоки пропитали собой и расположенную рядом с прудом площадку для игры в городки. Местные жители рассказали, что теперь из-за неприятного запаха там невозможно находиться. Причиной аварии стал засор в водосточном канале, в котором нашли части мебели и текстиль. Это привело к тому, что потоки не смогли пройти по трубам и вылились наружу. В городе сравнили размер затопленной территории с несколькими футбольными полями.

О случившемся узнали активисты Общероссийского народного фронта. Они получили от местной энергетической компании обещание сделать около колодца земляную дамбу, которая будет блокировать разлив воды. Однако пострадавшие предположили, что вновь благоустраивать территорию они будут за собственный счет. На данный момент коммунальщики откачали нечистоты на поле, а эксперты Роспотребнадзора взяли на проверку образцы почвы и воды.

Ранее в октябре воспитательная колония, находящаяся рядом с дачами под Новосибирском, затопила нечистотами озеро. Вскоре, по словам местных жителей, отходы потекли в соседнюю реку, а на территории поселка появился неприятный запах. Дачники обвинили в этом сотрудников учреждения, но в колонии отрицают вину в случившемся и заявили, что пользуются очистными фильтрами.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться