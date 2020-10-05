«Арендаторы из ада» покрыли дом кошачьими фекалиями

В городе Суиндоне (графство Уилтшир на юго-западе Англии) хозяину одного из домов пришлось привести в порядок жилплощадь, которую он сдавал в аренду. Оказалось, что жильцы испортили мебель, так как покрыли ее кошачьими фекалиями и оставили в комнатах горы мусора. Об этом пишет The Sun.

В Интернете были опубликованы фотографии, на которых видно, что каждая комната дома завалена мусором. Бывшие арендаторы оставили на полу жестяные банки, неиспользованные продукты и горы грязной посуды, а ванную, туалет, лестницу и кровать с матрасами испачкали кошачьими фекалиями. Владельцу дома Томми Лаппину (Tommy Lappin) пришлось надевать защитный костюм с дыхательным аппаратом и перчатками, чтобы зайти внутрь. После увиденного он назвал бывших жильцов «арендаторами из ада».

Лаппин рассказал, что ему пришлось выбросить всю мебель, ковры и вскрыть полы. По его словам, дальнейший ремонт и покупка вещей будет стоить около 15 тысяч фунтов стерлингов (более одного миллиона рублей). Он также не получил денег от квартиросъемщиков. За аренду и коммунальные услуги они должны были отдать 6,5 тысяч фунтов стерлингов (более 600 тысяч рублей). Мужчина сомневается, что безработные жильцы смогут оплатить счет, и не верит, что у него получится добиться выплат через суд.

В сентябре 2020 года уборщикам пришлось разгребать мусорные завалы в одном из домов Манчестера. Жильцы использовали помещение в качестве помойки. Специалистам потребовалось семь часов, чтобы привести помещение в порядок. Они вывезли мусор в трех фургонах. Уборщики отметили, что это был худший дом, который они видели.

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