Неизвестные намусорили в королевском замке

Смотрители замка Балморал, шотландской резиденции королевы Елизаветы II, обнаружили рядом с поместьем использованные салфетки и туалетную бумагу. Через несколько дней к находкам добавились три туристические палатки и походный инвентарь, выброшенный неизвестными рядом с замком на берегу озера Муик, пишет Daily Mail.

Смотрителям вместе с туристом по имени Джордж, который вызвался на помощь, пришлось навести порядок. Позже люди поблагодарили добровольцев и высказались в социальных сетях. «Я просто не могу понять, что творится в умах тех людей, которые разбили лагерь в таком замечательном месте, а после оставили этот беспорядок», — написал один из них.

Неизвестные туристы также разбросали мусор в национальном парке «Озерный край». Благотворительная организация Friends of the Lake District, которая занималась уборкой, нашла там туристический инвентарь, столовые приборы, баллончики с закисью азота, бутылки и остатки еды. После случившего в национальных парках решили ввести ограничения и контролировать число отдыхающих.

Ранее для главной резиденции королевы, Букингемского дворца, начали искать прораба. Он должен руководить ремонтом в течение 10 лет. Годовой гонорар сотрудника составит 49 тысяч долларов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru