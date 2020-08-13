Британский замок с огнедышащим драконом выставили на продажу

В Великобритании на продажу выставили замок с панорамным видом и собственным садом, в центре которого находится фигура огнедышащего дракона. Стоимость объекта составляет почти два миллиона фунтов стерлингов. Информация об этом появилась на The Sun.

Гирнский замок (Gyrn Castle) находится в пригороде Рутина (Ruthin) в Северном Уэльсе. Его площадь составляет почти 725 квадратных метров. Туда входят шесть спален, собственный кинотеатр и гостевой дом. В саду замка установлена объемная фигура дракона, которая периодически извергает пламя.

Строительство замка началось в 1977-м и закончилось в 1994 году. За время своего существования он сменил несколько владельцев. Сообщается, что 2016 году бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планировал купить его. Изначально владельцы рассчитывали продать замок почти за четыре миллиона фунтов стерлингов (192 миллиона рублей). Однако собственники не смогли найти покупателя и снизили стоимость до 1,75 миллиона фунтов стерлингов.

В августе 2019 года на продажу выставляли другой лот — замок Сетон в Шотландии в 16 километрах от Эдинбурга. За объект просили почти десять миллионов долларов (около 715 миллионов рублей). Замок построил в 1789 году знаменитый архитектор Роберт Адам. Также в здании есть библиотека XVIII века.

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