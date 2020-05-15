«Папа Джонс» показал свой замок и прославился в сети

Основатель сети пиццерий Papa John’s («Папа Джонс») Джон Шнаттер снял на камеру свой элитный дом в США и прославился в сети. Видео он опубликовал в своем TikTok.

Ролик стал хитом на популярной платформе и набрал 1,2 миллиона просмотров за два дня. Как утверждает Шнаттер, его дом самый дорогой во всей Луизиане — его стоимость составляет 11 миллионов долларов.

Замок с живописным видом на природу окружен рвом. При входе посетителей встречает массивная статуя из двух орлов. Конструкция, как объяснил автор ролика, одновременно выполняет функцию часов: птицы парят в воздухе и в самый последний момент расходятся в разные стороны. Подобное происходит четыре раза в час.

В конце видео Шнаттер приближается к библиотеке, чтобы показать ее зрителю, однако решает сохранить интригу и рассказать о ней в следующий раз.

Джон Шнаттер подал в отставку в конце 2018 года, сохранив позицию председателя совета директоров Papa John’s. Впоследствии он был отстранен от управления из-за расового скандала. За ним сохраняется почти 30 процентов акций.

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