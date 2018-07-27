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Папа Джон подал в суд на Papa John’s

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Джон Шнаттер

Основатель сети пиццерий Papa John's Джон Шнаттер (Папа Джон) подал в суд на компанию после увольнения с поста председателя совета директоров. По его словам, решение об отстранении от управления принималась на основе «слухов и инсинуаций» и было, возможно, заранее запланировано. Об этом сообщает CNN.

В Papa John's уже назвали этот иск бесполезным и затратным.

По словам Шнаттера, который лишился поста из-за расистских высказываний, произнесенное им слово «негр» было использовано в описании речи основателя KFC полковника Харланда Сандерса, но сам он не думал его применять. Бизнесмен также отметил, что компания не стала даже проводить никакого расследования прежде чем лишить его должности.

Как отмечает телеканал, Шнаттеру, между тем, все еще принадлежит 29 процентов акций Papa John's.

Ранее в июле фирма обвинила своего основателя в расизме и отстранила его от управления. Имя Шнаттера было изъято из всех рекламных роликов и маркетинговых материалов. У него также отобрали кабинет в штаб-квартире компании.

Такое решение было принято после конференц-колла с топ-менеджерами сети и представителями маркетинговой компании Laundry Service. В ходе выступления, на котором его спросили о поддержке праворадикальных групп, бизнесмен сказал: «Полковник Сандерс называл черных неграми» и еще несколько слов, которые сочли расистскими.

Papa John's управляет пятью тысячами ресторанов по всему миру. По объему продаж сеть уступает только конкурентам из Domino's и Pizza Hut.

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Ссылки по теме
https://money.cnn.com/2018/07/26/news/companies/papa-johns-lawsuit-john-schnatter/index.html
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