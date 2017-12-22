Папа Джон перестал быть главой Papa John's

Основатель и генеральный директор сети пиццерий Papa John's Джон Шнаттер, известный как Папа Джон, подал в отставку, пишет USA Today. Как сообщается, он сохранит позицию председателя совета директоров третьей по размерам пицца-франшизы в мире. Новым директором станет президент компании Стив Ричи.

Причины такого шага официально не называются. Издание отмечает, что недавно Шнаттер фигурировал в скандале, связанном с игроками Национальной футбольной лиги США. По словам Шнаттера, их решение вставать на колено во время исполнения гимна США (в поддержку движения Black Lives Matter) наносило ущерб продажам его компании, являющейся официальным спонсором НФЛ.

Шнаттер являлся одним из последних руководителей крупных франшиз фаст-фуда, который своим образом лично продвигал продукт, подобно полковнику Харланду Сандерсу из KFC и Дэйву Томасу из Wendy's. Бизнесмен, создавший сеть в 1984-м, раньше уже оставлял должность исполнительного директора компании. В 2005-м он ушел на три года, а в 2010-м взял себе напарника в лице Джуда Томпсона.

Papa John's управляет пятью тысячами ресторанов по всему миру. По объему продаж сеть уступает только конкурентам из Domino's и Pizza Hut.

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