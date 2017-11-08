«Папа Джонс» открестился от неонацистов

Американская сеть пиццерий «Папа Джонс» (Papa John's) обратилась к неонацистам с призывом отказаться от покупки итальянского блюда в своих ресторанах. Об этом заявил директор по связям с общественностью сети Питер Коллинз, сообщает Courier Journal.

Поводом для запрета стала публикация в блоге ультраправых Daily Stormer изображения пиццы, на которой колбасками была выложена свастика. Автор записи в блоге утверждал, что попытка сети объяснить падение своих продаж в третьем квартале конфликтом между Национальной футбольной лигой (NFL) и президентом США Дональдом Трампом «стала первым в современной истории уничтожением бизнеса из-за антибелой риторики». В блоге сеть «Папа Джонс» прозвали «официальной пиццерией ультраправых».

Коллинз отметил, что сеть в принципе не поддерживает ультраправые идеи. «Мы осуждаем расизм в любых проявлениях, а также все группы, которые поддерживают подобные идеи. Мы не хотим, чтобы ультраправые покупали нашу пиццу», — заявил представитель «Папы Джонса».

Конфликт между NFL и президентом США обусловлен поведением ряда спортсменов, которые в знак протеста против полицейского произвола в отношении афроамериканцев отказывались вставать во время исполнения гимна. Трамп потребовал уволить спортсменов за неуважение и назвал их «сукиными детьми», однако NFL заступилась за них. В скандал вступила сеть «Папа Джонс», которая утверждает, что конфликт между лигой и президентом негативно сказался на ее продажах.