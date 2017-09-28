Сенатор США увидел «российский след» в противостоянии Трампа с футболистами

Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил о «российском следе» в скандале с участием игроков в американский футбол и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Игроки целыми командами бойкотировали исполнение гимна США, становились на одно колено, брали друг друга за руки или под руки, некоторые поднимали вверх сжатые кулаки или разминались. Трамп написал в Twitter, что спортсмен не имеет права проявлять неуважение к американскому флагу и стране в целом и должен вставать при звуках национального гимна. «Если нет — должен быть уволен», — резюмировал президент. Позднее он назвал «неправильно» реагирующих атлетов «сукиными детьми», вследствие чего протест приобрел массовый характер.

Выступая в комитете Сената по национальной безопасности, Лэнкфорд рассказал, что некие «российские тролли» в Twitter намеренно раздували эту ситуацию. «Мы видели, что россияне и их "фермы троллей" начали ставить хэштэги #TakeAKnee ("преклоните колено") и #BoycottNFL ("Бойкот NFL")», — заявил он, уточнив, что «российские тролли» якобы выступали с обеих сторон конфликта, пытаясь создать впечатление, что «эта проблема серьезнее, чем есть на самом деле. Таким образом они стараются усилить раскол в стране».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

