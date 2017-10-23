Обнаружена связь между «сырной пиццей» и педофильским лобби в США

Сотрудника исправительного учреждения в Нью-Джерси Стефана Саламака (Stephen Salamak) арестовали за хранение детской порнографии. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает New York Post.

Полицейские обратили внимание на незаконную деятельность Саламака после того, как 37-летний офицер разместил необычный запрос на сайте электронных объявлений Craigslist. Он написал, что ищет «женщин и мамочек в сырной пицце», что было расценено как шифр, обозначающий сексуальные действия в отношении несовершеннолетних девушек.

После получения ордера на обыск в электронной почте Саламака полицейские обнаружили письмо с пятью эротическими снимками с участием детей. В итоге сотрудник исправительного учреждения был отстранен от работы и арестован.

Как отмечают журналисты New York Post, Саламак признал свою вину сразу после окончания обыска. Сам арестованный никак не прокомментировал ситуацию.

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В конце ноября в интернете появилась информация о том, что Хиллари Клинтон и руководитель ее штаба Джон Подеста якобы управляли структурой, осуществляющей сексуальную эксплуатацию детей, причем один из основателей педофильского лобби в столице США — хозяин семейной пиццерии Comet Ping Pong Джеймс Алефантис, входящий в топ-50 самых влиятельных людей Вашингтона по версии GQ.

Среди выложенной в октябре на WikiLeaks переписки Подесты посетители Reddit обнаружили «секретный код» PizzaGate, якобы созданный политической элитой США для передачи сообщений о сексуальных связях с детьми. После этого на Алефантиса и его сотрудников посыпались многочисленные угрозы. Кроме того, угрозы получают и близлежащие заведения, например кафетерий Little Red Fox.