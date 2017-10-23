Американских зеков решили баловать пиццей за отказ избивать сокамерников

Заключенных нью-йоркской тюрьмы Райкерс, которые выполняли все указания надзирателей и не били сокамерников, в качестве поощрения угостили пиццей. Об этом стало известно газете The New York Post.

Фотография примерно с 20 коробками пицц была сделана на прошлой неделе. Еду доставили из близлежащего ресторана Domino's, она предназначалась для раздачи в комплексе, где живут 400 самых проблемных заключенных.

«Мне не нравится, что заключенных поощряют только за то, что они не избивают друг друга до полусмерти», — прокомментировал нововведения председатель профсоюза работников тюрьмы Патрик Феррайоло. Он также заявил, что доставка сторонней еды заключенным по сути являет собой контрабанду и нарушение режима.

Администрация тюрьмы, указывает, однако, всего на пиццу было потрачено 400 долларов: по два куска раздали каждому из 75 заключенных, достигших прогресса в специальной программе, способствующей снижению насилия. По официальным данным, с 2014-го ежегодное число нападений на работников тюрьмы упало на 65 процентов: с 92 до 32.