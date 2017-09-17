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Сурдопереводчик случайно рассказал о пицце вместо предупреждений об «Ирме»

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Переводчика на язык жестов, нанятого для сопровождения брифинга по урагану «Ирма» в начале сентября, обвинили в искажении смысла сказанного. Об этом пишет The Hill.

В качестве сурдопереводчика использовали спасателя Маршалла Грина из Флориды. По заявлению представительницы агентства по оказанию перевода для глухонемых Viscom Шарлин Маккарти, ей было больно смотреть на непрофессиональный и неполный перевод.

Отмечается, что вместо того, чтобы предупреждать жителей об опасности надвигающегося урагана, Грин говорил о пицце, монстрах и медведях.

Местное сообщество глухонемых потребовало извинений от чиновников округа за неверную информацию об эвакуации, полученную в результате ошибок сурдоперевода.

10 сентября ураган «Ирма» обрушился на Флориду, ранее он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Его жертвами стали 55 человек.

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