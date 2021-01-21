Камала Харрис не смогла переехать в новую резиденцию из-за ремонта

Вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф не смогли въехать в свою новую резиденцию, которая находится на территории военно-морской обсерватории в штате Вашингтон. Супруги отложили переезд из-за ремонта коммуникаций в доме. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на помощника Харрис.

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По данным журналистов, в этом доме традиционно проживают семьи действующих вице-президентов США. Перед заселением Харрис возникла необходимость привести в порядок дымоход и другое оборудование в здании. Помощник отметил, что специалистам будет гораздо легче провести работы, пока дом пустует.

На данный момент неизвестно, как долго будет длиться ремонт, и сколько средств на него потратят. Оказалось, что вице-президент также владеет домом в Вашингтоне. Близкие к Харрис источники отметили, что до завершения работ она планирует использовать временное жилье, однако не уточнили, где именно оно расположено.

Камала Харрис принесла присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне 20 января 2021 года, став первой женщиной вице-президентом США. Она поклялась поддерживать и защищать законы страны, а также честно и добросовестно выполнять свои обязанности.

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