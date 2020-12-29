Новый президент США почистит ковры после Трампа за десятки тысяч долларов

Избранный президент США Джо Байден собирается привести в порядок текстиль в Белом доме после правления Дональда Трампа и потратить на чистку ковров десятки тысяч долларов. В резиденции хотят усилить меры безопасности перед инаугурацией в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает TMZ.

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По данным издания, уборка обойдется новому главе государства в 44 тысячи долларов (более 3,2 миллиона рублей). В документах для такой меры выделили отдельную строку и озаглавили ее как «Инаугурационная чистка ковров». На данный момент неизвестно, почистят ли ковровое покрытие только в некоторых или во всех 132 комнатах.

Байден попросил провести в резиденции генеральную уборку в середине декабря 2020 года. Тогда историк Белого дома Кейт Андерсен Брауэр рассказала, что в здании планируют продезинфицировать комнаты и убрать старый текстиль, а избранный глава государства и его супруга смогут выбрать новую мебель на секретном складе. Журналисты также в шутку предупредили, что в случае визита к президенту в конце января 2020 года гостям нужно будет снять обувь.

Ранее в декабре комитет сената и палаты представителей конгресса США по инаугурационным церемониям анонсировал, что Байден официально вступит в должность 20 января 2021 года. Из-за сложной эпидемиологической ситуации было принято решение ограничить количество гостей и билетов.

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