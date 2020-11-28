Кремль допустил участие посла России в инаугурации Байдена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что посол России в США Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации избранного американского президента Джо Байдена в январе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов, кто будет представлять Россию на предстоящей инаугурации, Песков ответил, что данное мероприятие не предполагает представительство других стран. «Посол, естественно, может пойти», — сказал он.

Песков также напомнил, что в 2016 году посол России присутствовал на инаугурации действующего американского лидера Дональда Трампа.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.