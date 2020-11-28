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Байден задумался над назначением чернокожего главой Пентагона

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Фото: Larry Downing / Reuters

Кандидат от Демократической партии США на выборах президента Джо Байден задумался над назначением чернокожего главой Пентагона. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По сведениям издания, общественность серьезно давит на команду Трампа с тем, чтобы на один из ведущих постов в государстве был назначен афроамериканец. Ведущим кандидатом на данную должность является четырехзвездный генерал в отставке Ллойд Остин, который в случае назначения станет первым чернокожим на посту главы министерства обороны.

Отмечается, что Остин до 2016 года возглавлял Центральное командование ВС США.

Ранее Пентагон объявил о поддержке демократа Джо Байдена в период передачи власти. В оборонном ведомстве заявили, что немедленно приступают к реализации мероприятий в рамках процесса передачи власти новой администрации США во главе с Байденом.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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