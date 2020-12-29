Избранный вице-президент США Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире. Видео опубликовал телеканал CBS.

Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф привились препаратом компании Moderna в больнице United Medical Center в Вашингтоне. «Это было несложно, — воскликнула политик после процедуры и рассмеялась. — Я почти ничего не почувствовала».

13 декабря руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса — Moderna.

На минувшей неделе прививку от коронавируса сделали избранный президент США Джо Байден и его супруга Джилл. 78-летний политик привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech в больнице ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр. Байден рассказал, что вакцинировался, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата.