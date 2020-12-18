Мир
 
Последние новости
Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже
Женщина отметила 70-летие съемкой в купальнике и раскрыла секрет своей молодости
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
Российским тяжелобольным детям впервые массово закупили жизненно важный препарат
Пенсионному фонду перевели деньги на новогодние выплаты на детей
Власти Москвы рассказали о льготном проезде на транспорте в 2021 году 
Жена накормила мужа приготовленным его покойной матерью 10 лет назад блюдом
Дмитрий Певцов призвал похоронить Ленина и намекнул на некий заговор
В России создали эффективную вакцину от ВИЧ
Новости партнеров
Прослушать новость

Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире

Перейти в «Мою Ленту»
USA TODAY / YouTube

Вице-президент США Майкл Пенс привился вакциной от коронавируса в прямом эфире. Видео опубликовали USA Today.

«Я ничего не почувствовал. Отличная работа», — рассказал политик. На кадрах видно, что он действительно спокойно переносит прививку и благодарит врача. Помимо Пенса, вакцину сделали его жене Карен Пенс и генеральному хирургу США Джерому Адамсу.

Прежде чем сделать прививку вице-президенту, врачи задали ему стандартные вопросы: «Вы беременны? Вы кормящая мать?» Это вызвало смех у присутствующих.

Персонал был предоставлен Национальным военным медицинским центром Уолтер Рид (Walter Reed National Military Medical Center).

USA Today напоминают, что ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи настоял на том, чтобы высокопоставленные политики страны сделали прививки от коронавирусной инфекции как можно скорее. Речь шла не только о Пенсе, но и о бывшем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, его преемнике Джо Байдене и избранном вице-президенте Камале Харрис.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'I didn't feel a thing.' Vice President Mike Pence gets COVID-19 vaccine on camera
Байден отреагировал на итоги голосования выборщиков
В США назвали срок начала вакцинации от коронавируса
Байден с мухобойкой подшутил над мухой на голове Пенса