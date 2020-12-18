Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире

USA TODAY / YouTube

Вице-президент США Майкл Пенс привился вакциной от коронавируса в прямом эфире. Видео опубликовали USA Today.

«Я ничего не почувствовал. Отличная работа», — рассказал политик. На кадрах видно, что он действительно спокойно переносит прививку и благодарит врача. Помимо Пенса, вакцину сделали его жене Карен Пенс и генеральному хирургу США Джерому Адамсу.

Прежде чем сделать прививку вице-президенту, врачи задали ему стандартные вопросы: «Вы беременны? Вы кормящая мать?» Это вызвало смех у присутствующих.

Персонал был предоставлен Национальным военным медицинским центром Уолтер Рид (Walter Reed National Military Medical Center).

USA Today напоминают, что ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи настоял на том, чтобы высокопоставленные политики страны сделали прививки от коронавирусной инфекции как можно скорее. Речь шла не только о Пенсе, но и о бывшем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, его преемнике Джо Байдене и избранном вице-президенте Камале Харрис.

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