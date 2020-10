Байден с мухобойкой подшутил над мухой на голове Пенса

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден подшутил над инцидентом с мухой, которая сидела на голове у вице-президента США республиканца Майкла Пенса во время дебатов с кандидатом на этот пост от демократов Камалой Харрис. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Twitter.

К посту прикреплена фотография веселого Байдена с мухобойкой. В подписи к ней говорится: «Pitch in $5 to help this campaign fly». Эти слова можно перевести как «Внесите пять долларов, чтобы помочь этой кампании взлететь» и «Внесите пять долларов, чтобы помочь этой мухе из кампании».

Дебаты Пенса и Харрис прошли в США вечером 7 октября (в ночь на 8 октября мск). В их ходе демократ, в частности, обвинила американского лидера Дональда Трампа в чрезмерном доверии своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Муха села на голову действующему вице-президенту во время его ответа о расовой несправедливости и убийстве чернокожей Бреонны Тейлор в ее собственном доме. Насекомое вызвало шквал шуток от наблюдателей, которые сочли, что она поддерживает Байдена. Они также посчитали, что на месте муха просидела две минуты и две секунды — что в целом совпадает со временем, которое выделяется оппонентам на выражение их позиции.

В 2016 году муха также заняла центральное место на предвыборных дебатах. Тогда насекомое село на бровь кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Традиционно перед ними проходит несколько раундов теледебатов как между основными кандидатами, так и между их ставленниками в вице-президенты. Первые дебаты между Трампом и Байденом прошли 29 октября, после чего выяснилось, что американский лидер, как и несколько членов его команды, заразился коронавирусом. В этой связи пока неизвестно, будут ли кандидаты дискутировать повторно.

