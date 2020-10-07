Американцы начали готовиться к гражданской войне и прятаться в убежищах

Американцы-сторонники сообществ Судного дня начали готовиться к катастрофе, которой они ожидают в день выборов президента США. Об этом пишет The New York Post.

Сеть организаций «выживальщиков» — людей, которые активно готовятся к ожидаемым чрезвычайным происшествиям, — запланировали открыть свои двери для новых членов. Это связано с тем, что они предсказывают начало гражданской войны после выборов 3 ноября. Убежища одной из организаций Fortitude Ranch откроются в штатах Колорадо и Западная Вирджиния.

«Мы впервые откроемся для других людей в свете катастрофы, которая, впрочем, может и не случиться (...). Мы в любом случае считаем, что ситуация после выборов может развиваться нерационально и непредсказуемо, и беззаконие в стране вполне реально», — заявил генеральный директор Fortitude Ranch Дрю Миллер.

К организации можно присоединиться, уплатив в качестве взноса тысячу долларов, эта сумма будет списываться каждый год. В обмен на это американцам предложат уединенный отпуск длиной в год, а также убежище на случай возможной катастрофы. Помимо этого, члены организации смогут получить ружье или пистолет в том случае, если сообщество нужно будет защитить.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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