В США раскрыта секта многоженцев-насильников

Окружной суд американского штата Юта приговорил к пожизненному заключению лидера секты многоженцев за сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщает телеканал Fox13.

Сэм Шеффер признан виновным в одном эпизоде изнасилования и одном эпизоде сексуального насилия над ребенком. «Вы приговариваетесь не за ваши религиозные убеждения, а за преступное поведение», — пояснил свое решение судья Мэтью Бэлл.

Следствие установило, что Шеффер — «провидец» из культа «Рыцари кристального клинка» — вместе со своим напарником Джоном Колтхарпом похитили собственных дочерей. Мужчины пояснили, что Шеффер обручен с 8-летней дочерью Колтхарпа, а тот, в свою очередь, женат на 7-летней дочери Шеффера.

По словам осужденного, для него отношения с девочкой были не сексуальными, а в первую очередь духовными. «Я сказал ей: "Найди меня, когда повзрослеешь", а она ответила: "Я люблю тебя"», — пояснил он в слезах, сказав, что готов пойти на распятие, если пострадавшей девочке будет от этого лучше.

Полиция нашла четырех детей — в том числе двух пострадавших девочек — в 2017 году около города Сидар-сити. Двое из детей были в доме на колесах, еще двое прятались в пустых бочках из-под воды. Эксперты установили, что они могли умереть: температура в это время опускалась до отрицательных значений. Следствие посчитало, что «Рыцари кристального клинка», исповедующие скорый конец света и признающие многоженство и женитьбу на маленьких девочках, — лишь прикрытие для педофилов, а не религиозная организация.

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