Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, пишут «Известия».

Как и на данный момент, доступ в квартиры будет возможен по решению суда. Однако процедуру проверки хотят ускорить, поскольку незаконные перепланировки могут угрожать жизни и здоровью жильцов, пояснил представитель в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

Документ предлагает ввести в Кодекс административного судопроизводства новый вид производства — по делам о предоставлении доступа в квартиры. Такие дела суды должны будут рассматривать в течение пяти дней, а решения по ним необходимо исполнять немедленно.

Сейчас законодательство не предусматривает отдельных условий для жилинспекторов. В связи с этим такие дела рассматриваются в рамках искового производства. При этом минимальный срок рассмотрения которых в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом России составляет два месяца, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ находится на рассмотрении правительства для последующего внесения в Госдуму. Его планируют предоставить на рассмотрение нижней палаты в марте.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в стране начались рейды по жилым домам. При этом утверждалось, что представители жилищных инспекций обращают внимание не только на снесенные стены или дополнительно проведенные коммуникации, но и на мелкие огрехи — например, штраф якобы можно получить даже за снятую кухонную дверь. Позднее Мосжилинспекция опровергла информацию о массовых проверках. По словам представителя инспекции, данная новость является фейковой.

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