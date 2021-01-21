Массовые проверки квартир в России опровергли

Мосжилинспекция опровергла информацию о массовых проверках квартир в России с целью выявить незаконные перепланировки помещений. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря организации Виолетту Нежевенко.

По словам представителя инспекции, данная новость является фейковой. «РЕН ТВ обещали нам изначально совсем другое, просто показать работу наших специалистов, а заявили о якобы массовых проверках. Этим они очень подставили нас. В этот день, который они показали в сюжете, на северо-востоке было три проверки, а они заявили, что это рейд», — сказала Нежевенко.

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Пресс-секретарь Мосжилинспекции подчеркнула, что любые проверки проводятся только по факту обращения граждан, управляющих компаний, органов исполнительной власти или районных управ. Их специалисты не занимаются сверкой реестров и документации, чтобы зафиксировать список якобы нарушителей.

Также гражданина могут привлечь к ответственности, если ранее он сделал незаконную перепланировку, а теперь, например для продажи недвижимости, решил узаконить изменения. И только после его заявления и соответствующей проверки нарушителя могут наказать.

Право на проникновение в частную собственность, как сказали в Мосжилинспекции, появляется только после решения суда и только если гражданин до этого уклонялся от ответственности и не соглашался общаться с представителями организации. «Полномочий вскрывать дверь у нас нет. Даже приставы этого не могут. Только после нескольких неисполненных требований мы подаем иск в суд о понуждении предоставить доступ. А дальше этим занимаются приставы, когда человек готов, только тогда мы вновь подключаемся», — объяснила Нежевенко.

Как подчеркнула представитель Мосжилинспекции, до любой проверки собственник получает уведомление — визит сотрудников организации не станет неожиданностью.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в стране начались рейды по жилым домам. При этом утверждалось, что представители жилищных инспекций обращают внимание не только на снесенные стены или дополнительно проведенные коммуникации, но и на мелкие огрехи — например, штраф якобы можно получить даже за снятую кухонную дверь.

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