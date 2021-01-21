Москвичи раскупили дешевые квартиры в новостройках

Диапазон среднего бюджета при покупке квартиры на первичном рынке «старой» Москвы с 2019 по 2020 год вырос до семи-девяти миллионов рублей. Жилье в более дешевом сегменте раскупили — число договоров долевого участия (ДДУ) по таким новостройкам сократилось почти в два раза. Об этом говорится в материале агентства недвижимости «Азбука жилья», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Подобную динамику специалисты объясняют ростом цен в целом по рынку и высокой скоростью вымывания предложения (недорогие лоты быстро распродавались). Тенденция к сокращению дешевых лотов сократится и в дальнейшем. Притом число сделок в 2020-м выросло на 18 процентов по сравнению с 2019 годом — 63,8 тысячи ДДУ. 65 процентов продаж пришлось на вторую половину года, когда свою роль сыграли курс рубля, льготная ипотека и эффект отложенного спроса.

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Москвичи чаще всего покупают недвижимость стоимостью семь-девять миллионов рублей (11,3 тысячи ДДУ). Далее по востребованности идут квартиры за 9-11 миллионов (10,4 тысячи ДДУ) и за 11-13 миллионов рублей — число сделок с ними подскочило в два раза.

Особенно заметны данные изменения в разрезе по классам. Наибольшее количество сделок в массовом сегменте в 2020 году было заключено в диапазоне от семи до девяти миллионов рублей — 8,6 тысячи ДДУ, в то время как в 2019-м наиболее популярным диапазоном цен был пять-семь миллионов рублей.

В бизнес-классе при сравнении двух последних лет разница еще выше. В 2020 году диапазон цен, в котором заключили максимальное число сделок — от 11 до 13 миллионов (3,6 тысячи ДДУ). А в 2019 году больше всего ДДУ было оформлено с лотами стоимостью от семи до девяти миллионов рублей.

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