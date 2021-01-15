Найдена самая дорогая квартира Новой Москвы

Самая дорогая квартира на первичном рынке Новой Москвы стоит 50 миллионов рублей, а на вторичном — 125 миллионов рублей. Об этом говорится в материале агентства недвижимости «Объединенная группа риелторских компаний» (ОГРК), который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В настоящее время в новостройках Новой Москвы продается около девяти тысяч квартир. Самый дешевый вариант здесь можно найти за три миллиона рублей. На «вторичке» представлено примерно 2,4 тысячи лотов. Наиболее доступный объект оценили в 1,8 миллиона рублей, при этом жилье находится неподалеку от железнодорожной станции.

По данным за декабрь 2020 года, единственным форматом, спрос на который показал положительную динамику, стали трехкомнатные квартиры. Количество обращений по таким объектам тогда выросло на 32,4 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.

В целом спрос на недвижимость Новой Москвы весь 2020-й был «в зеленой зоне» — плюс 17,9 процента по сравнению с 2019 годом. Пик пришелся на октябрь — в этом месяце число обращений превысило среднемесячный результат на 31,3 процента. Однако далее случился спад — в декабре спрос снизился на 17,3 процента по сравнению с ноябрем.

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