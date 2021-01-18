Названа средняя стоимость квартиры в Санкт-Петербурге

По итогам 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга составила 156,6 тысячи рублей — плюс 12,6 процента по сравнению с январем 2019-го. В Ленинградской области данный показатель вырос до 99,1 тысячи рублей. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Снижение стоимости наблюдалось в начале 2020 года из-за карантина. Однако уже в мае, после запуска программы льготной ипотеки под 6,5 процента, цены на квартиры в новостройках начали расти. В результате с привлечением жилищного кредитования в регионе было заключено 63 процента подобных сделок по сравнению с 50 процентами в 2019 году.

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В качестве самых популярных жилых комплексов в Петербурге эксперты называют «Чистое небо» (средний бюджет сделки составил 4,1 миллиона рублей), «Солнечный город» (3,6 миллиона рублей) и «Северную долину» (3,6 миллиона рублей). В области наибольшей востребованностью пользовались ЖК «Северный» (Мурино) — 3,5 миллиона рублей, «Мой мир» — 2,3 миллиона рублей, а также «Ясно Янино» — 3,4 миллиона рублей.

Вместе с тем риелторы зафиксировали падение спроса — он снизился на 6,5 процента по сравнению с 2019-м (в прошлом году заключили 97,8 тысячи договоров долевого участия — ДДУ). Однако, несмотря на отрицательную динамику, именно в 2020 году был обновлен абсолютный рекорд по числу сделок в месяц за всю историю. Суммарно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ноябре зарегистрировано 12,75 тысячи ДДУ, в декабре — 15,3 тысячи ДДУ, тогда как в 2019-м и ранее максимальные месячные показатели находились на уровне 10 тысяч сделок.

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