Найдена самая дорогая комната в Санкт-Петербурге

Самая дорогая комната Санкт-Петербурга продается за 6,5 миллиона рублей. Столько просят за лот площадью 43 квадратных метра с семиметровыми потолками. Объект находится рядом со станцией метро «Чернышевская». Об этом пишет Peterburg2.ru со ссылкой на данные агентства недвижимости «Доли.ру».

Второе место заняла комната в 26 «квадратов», которую также можно найти рядом с «Чернышевской». Главная особенность объекта — второй этаж при высоте потолков в 3,55 метра. Стать владельцем такой недвижимости можно за шесть миллионов рублей.

Замыкает тройку самых дорогих комнат помещение площадью 36,5 «квадрата» в доме на Литейном проспекте. Ее стоимость равняется 5,5 миллиона рублей.

Самую дешевую комнату в городе на данный момент можно купить за 700 тысяч рублей. Она находится в Колпинском районе, ее площадь равняется 15 квадратным метрам. Помимо этого, на рынке есть предложения трех комнат по 750 тысяч рублей: в Кронштадте, Петергофском и Колпинском районах. Их площадь составляет от 9 до 14,7 квадратного метра.

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