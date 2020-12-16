Приезжие в Санкт-Петербурге начали массово покидать город

Россияне, приехавшие в Санкт-Петербург, начали массово покидать город и возвращаться на родину. В результате стало много пустых квартир, чьи собственники по-прежнему не хотят снижать цены. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на местных риелторов.

Причиной миграции приезжих послужила пандемия коронавируса: ограничения, связанные с закрытием предприятий, и перевод сотрудников на удаленку. Особенно это затронуло студентов: вузы закрыты, оставаться в общежитиях для иногородних нет смысла.

«Если разобраться, то на рынке аренды сейчас творится какое-то хамство. Одни не хотят уступать, а другие думают, что можно снять за три копейки. При этом собственники не хотят снижать стоимость, и получается дисбаланс. Нужно еще учитывать то, что у нас очень много за последние годы было введено жилья и накуплено специально для аренды в таких районах, как конец Комендантского проспекта, Мурино, Девяткино и Парнас, они сейчас разгружены», — рассказали изданию участники рынка.

Другие риелторы добавили, что раньше в Петербурге было большое количество квартир для аренды посуточно. Они рассчитаны на туристов и всегда пользовались популярностью. Но из-за закрытых границ такую недвижимость пришлось выставить для долгосрочного найма, что повлияло на ценообразование.

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