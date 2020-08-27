В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина

В Санкт-Петербурге в доме на пятой линии Васильевского острова практически уничтожили фасад здания. Это хотели сделать ради открытия магазина еще 2016 году. Однако собственник помещения не спросил согласия на перепланировку у нынешних жильцов дома. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Собственник квартиры на первом этаже демонтировал оконный проем 20 августа 2020 года. Это привело к разрушению фасада в той части, где находился бывший подоконник. Однако жители дома не давали согласия на проведение работ. Они уже обратились в местную прокуратуру и выступают за возвращение прежнего облика здания. В администрации заявили, что перепланировку согласовали еще в 2015 году, а через год бывший собственник планировал переделать помещение под магазин промышленных товаров.

Материалы по теме Осторожно: закрашено В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство? Ломать и строить Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?

Позже выяснилось, что дом не является архитектурным памятником и не находится под охраной. Администрация района подтвердила, что эта квартира на Васильевском острове получила статус нежилого помещения еще четыре года назад. Там также ссылаются на результаты собрания, по которым в 2015 году больше половины собственников жилья в этом доме заочно проголосовали за установку дверного проема вместо оконного. Местные жители говорят, что собрания не было, и они ничего не подписывали. В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) отметили, что к ним «какая-либо документация по вопросу устройства двери на фасаде здания не поступала» и, соответственно, установка дверного проема не была согласована. В ведомстве обещали принять меры.

Похожий случай произошел недавно в США. Там покусились на известное здание культовой ювелирной империи Tiffany & Co на Пятой авеню. Туда планировали добавить несколько этажей и разделить на два яруса. В нижнем должны были располагаться торговые площади, а наверху — места для выставок и площадки для мероприятий с клиентами. В качестве материалов планировали использовать два вида стекла — обычное и моллированное (гнутое стекло, которое нагревают и придают ему нужную форму).

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



