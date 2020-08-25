В США покусились на здание культовой ювелирной империи

В центре Нью-Йорка на Пятой авеню покусились на здание культовой ювелирной империи — Tiffany & Co. По сообщению Arch Daily, масштабная реконструкция станет первой для этого флагманского магазина за последние 80 лет. Архитекторы уже представили проект.

Зданию добавят несколько этажей и разделят его на два яруса. В нижнем будут располагаться торговые площади, а наверху оборудуют места для выставок и площадки для мероприятий с клиентами. В качестве материалов планируют использовать два вида стекла — обычное и молированное (гнутое стекло, которое нагревают и придают нужную форму). Такой переход в материалах должен создать контраст между двумя ярусами флагманского магазина, а также обеспечит панорамный вид на город. По плану, реконструкция завершится весной 2022 года.

Авторами проекта выступило архитектурное бюро OMA со своими партнерами Шохеем Шигемацу (Shohei Shigematsu) и Джейком Форстером (Jake Forster). В результате реконструкции они планируют получить нечто большее, чем просто здание ювелирного магазина. «Флагманский комплекс Tiffany & Co — это не просто торговая площадка, это место, имеющее общественное значение. Это здание станет настоящим культурным пространством, демонстрирующим деятельность бренда», — рассказал Шигемацу.

Недавно в США появилось еще одно новое здание со стеклянным фасадом — «закручивающийся» небоскреб в Сан-Франциско. Необычная конструкция объясняется стремлением архитектора к энергоэффективности, так как она обеспечивает попадание естественного освещения в течение всего дня. Небоскреб высотой 122 метра получил название MIRA, а на его 40 этажах располагаются 392 квартиры.

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