Найден самый дорогой вид жилья в Санкт-Петербурге

Найден самый дорогой на вторичном рынке вид жилья в Санкт-Петербурге — это квартиры старого фонда без капремонта. Наиболее доступный лот в данном сегменте продается за 4,6 миллиона рублей, а самый дорогой — за 180 миллионов рублей. Об этом говорится в материале агентства «Невский простор».

В настоящее время в городе экспонируется примерно 180 таких квартир. Самый большой объем предложения (более тысячи лотов) также приходится на старый фонд, но уже с капитальным ремонтом. При этом минимальная цена за квартиру в этих домах составляет 4,3 миллиона рублей, а максимальная — 120 миллионов рублей.

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Второе место по количеству предложения заняла недвижимость в так называемых «домах 137-й серии» — 846 лотов. Минимальная цена за «вторичку» здесь составляет 3,5 миллиона рублей, а максимальная — 13,1 миллиона рублей.

Замыкают тройку «сталинки» (814 лотов). Минимальная стоимость жилья в них начинается от 2,7 миллиона рублей, а самый дорогой лот продается за 255 миллионов рублей. Однако риелторы отмечают, что «сталинки» стоит рассматривать скорее как коммерческий объект, а не жилой.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли самую дорогую комнату. Ей оказалось жилье стоимостью 6,3 миллиона рублей в Центральном районе города площадью 20 квадратных метров.

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