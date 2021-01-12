Цены на квартиры в Санкт-Петербурге сочли завышенными

В Санкт-Петербурге переоценены 60-70 процентов новостроек. Об этом говорится в материалах, предоставленных «Ленте.ру» компанией «Только лучшая недвижимость».

По подсчетам аналитиков, за 2,5 года — с мая 2018-го по декабрь 2020-го — средняя стоимость квадратного метра в новостройках города выросла на 29 процентов, с 89,5 тысячи до 126,2 тысячи рублей. В Ленинградской области за этот же срок «квадрат» подорожал на 26 процентов, с 58,7 тысячи до 79,7 тысячи рублей.

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«Высокий спрос и низкие ставки по ипотечным кредитам привели к тому, что большинство проектов в городе значительно переоценены», — указывают эксперты. Завышенными они сочли цены на квартиры примерно в двух третях новых проектов.

В 2021 году взрывного роста цен на первичном рынке жилья уже не будет, предупреждают специалисты. «Возможно, что начало этого года будет соответствовать прошлому, но уже начиная с весны-лета роста цен замедлится или остановится. Допускаем, что к концу 2021-го цены вновь начнут расти, но медленно. Годовой рост цен на новостройки будет в два раза ниже, чем в 2020-м», — говорится в исследовании.

Ранее, в конце минувшего года, россиян предупредили об исчезновении выгоды от ипотеки под 6,5 процента. По мнению экспертов, экономический эффект от льготной ипотеки полностью исчерпает себя, если цены на строящееся жилье в российских городах-миллионниках вырастут еще на 10 процентов по сравнению с текущим уровнем.

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