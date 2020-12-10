Россияне высмеяли квартиру за 750 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, оцененную в 750 миллионов рублей. Двухуровневые покои расположены в старинном доме на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улиц и оформлены в дворцовом стиле, сообщает «Фонтанка.ру». Роскошь интерьеров и само предложение высмеяли пользователи сети.

По данным издания, общая площадь люксовых апартаментов — 539 квадратных метров. «Уникальная атмосферная двухуровневая квартира с авторскими интерьерами каждого из семи залов. Антикварная мебель из Европы. Современная техника. Нескромная роскошь», — говорится в одном из объявлений о продаже объекта. В другом указывается, что «сочетание стилей ар-нуво, ар-деко, классики и королевские убранства приоткроют завесу тайны аристократичной жизни XIX века». Интерьеры, по версии автора описания, воссозданы «по мотивам резиденций императоров Франции».

В квартире есть, в том числе, золотой зал, серебряный люкс и музыкальная гостиная. Имеется возможность купить объект в рассрочку: первый взнос составит 75 миллионов рублей, остаток суммы предлагается выплачивать также в российских рублях равными долями в течение 60 месяцев под 6 процентов годовых.

Под публикацией о квартире интернет-пользователи оставили саркастические комментарии. «Как дезинфицировать-то все это добро?» — спросил один из них. «Для цыганских баронов в самый раз», — отметил другой. «Цыганщина какая-то. У владельцев, чтобы вписаться в интерьеры, должны быть золотые зубы», — согласился третий. «Если туда заселить гастарбайтеров, то за три года можно отбить вложение», — заключил еще один читатель.

В ноябре 2019-го пользователь портала Pikabu раскритиковал чересчур маленькую, по его мнению, квартиру, выставленную на продажу в Санкт-Петербурге. Он опубликовал фотографии жилья с язвительными подписями, но в комментариях к посту автора осудили за придирчивость. Пользователи отметили, что многие в России живут именно в таких квартирах.

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