Фотографии элитной квартиры Верки Сердючки попали в сеть

Снимки, сделанные в квартире украинского музыканта Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, попали в сеть. Их опубликовало издание «Одна минута».

По данным портала, Данилко проживает в самом центре Киева, в доме на улице Крещатик. Здание имеет статус памятника архитектуры. Артисту в нем принадлежат трехуровневые апартаменты: для того, чтобы получить их, Данилко пришлось выкупить сначала одну квартиру, а потом еще квартиру снизу.

Элитное пристанище поп-исполнителя насчитывает 12 комнат, шесть санузлов и три ванных комнаты. По информации издания, Данилко живет в этой квартире один. На фотографиях видно, что интерьеры апартаментов оформлены в классическом стиле с элементами роскоши. Примерная стоимость объекта недвижимости — 1 миллион долларов (77 миллионов рублей).

Кроме квартиры в центре Киева, у Данилко есть особняк в престижном поселке Буча, расположенном в 30 километрах от украинской столицы, отмечает «Одна минута».

В сентябре 2020-го Данилко выпустил новый альбом. Он стал первым диском шоумена за 12 лет. Данилко заявил, что вернулся с композициями, которые «созданы, чтобы дарить слушателям свет в непростое и темное время».

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