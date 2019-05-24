Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских. Ролик с его номером опубликован в Instagram-аккаунте, посвященном дуэту.

На видео Верка Сердючка исполняет песню «Я не поняла». В кадре также видны смеющиеся молодожены.

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая. Певица опубликовала фотографию в свадебном платье и рассказала, что наступил «тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары». Кроме того, она поблагодарила мужа, который поддержал ее решение в течение долгого времени не раскрывать их отношения.

Позднее в соцсетях появились видео со свадьбы. На одном из них Потап надевает кольцо на руку невесты, затем целует ее и уносит на руках от алтаря, в то время как гости церемонии забрасывают их рисом. На других роликах пара танцует и поет вместе.

Музыкальный дуэт был образован в 2006 году. Среди наиболее известных песен — «Не пара», «На районе», «Чумачечая весна» и «Не люби мне мозги». В 2017 году Потап и Настя Каменских объявили, что каждый из них займется сольной карьерой.

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