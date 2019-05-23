Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».
«Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары», — написала артистка под фотографией в свадебном платье.
Также 23 мая Потап выпустил романтичный трек и клип — «признание в любви» к Насте под названием «Константа».
Ранее в мае стало известно о том, что звезды Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились. Знаменитости поняли, что им стоит забыть о разногласиях, чтобы заняться воспитанием шестерых детей.