Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».

«Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары», — написала артистка под фотографией в свадебном платье.

Также 23 мая Потап выпустил романтичный трек и клип — «признание в любви» к Насте под названием «Константа».

Ранее в мае стало известно о том, что звезды Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились. Знаменитости поняли, что им стоит забыть о разногласиях, чтобы заняться воспитанием шестерых детей.

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