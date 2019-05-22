Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

По словам источника издания, знаменитости поняли, что им стоит забыть о своих разногласиях, чтобы заняться воспитанием шестерых детей. Отмечается, что дети продолжают видеться с отцом несколько раз в неделю.

«Они оба поняли, что им надо двигаться вперед. Драмы больше нет. Вся пыль осела», — рассказал источник.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась.

Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года. После этого Анджелина Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли.

В апреле появилась информация о том, что актриса думает лишить пятерых своих детей наследства и оставить 116 миллионов долларов Мэддоксу. Отмечалось, что новость о наследстве рассердила Питта, который посчитал, что экс-жена пытается задеть его.

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