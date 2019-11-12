Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу

У артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, возникли проблемы с сердцем во время съемок новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» для телеканала «Украина». Об этом сообщает издание Clutch.

Отмечается, что 46-летний Данилко почувствовал себя плохо еще до начала своего выступления. Он якобы был бледен, с трудом говорил и после каждого номера возвращался в гримерку «полностью мокрым от пота».

Представители артиста заявили, что он перенес блокаду сердца. Инцидент произошел еще 4 ноября, но стало известно о нем только сейчас.

В мае 2017-го Верка Сердючка поведала о выступлениях перед российскими политиками. По словам Данилко, он периодически работает на российских корпоративах. Артист отметил, что на таких мероприятиях «гуляют» в основном украинцы, которые живут в России.

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