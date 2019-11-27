Верка Сердючка сравнила себя с придурком и убежала с шоу

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, расплакался и покинул музыкальное шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. Запись эфира опубликована на YouTube.

«Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину <...> Я ничего не могу сделать, извините», — сказал певец, отметив, что он некомпетентен как наставник.

После этого 46-летний Данилко вышел из студии.

Пока не известно, заменит ли его кто-нибудь в следующем выпуске.

Ранее в ноябре сообщалось, что Андрею Данилко стало плохо на съемках новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» для телеканала «Украина». Артист был бледен, с трудом говорил и после каждого номера возвращался в гримерку мокрым от пота. Представители исполнителя заявили, что он перенес блокаду сердца.

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