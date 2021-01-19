Цена жилья в Москве пробила психологическую отметку

К началу 2021-го средневзвешенная цена предложения квартир в московских новостройках комфорткласса достигла 203,9 тысячи рублей, увеличившись за последний месяц 2020-го почти на 3 процента и пробив таким образом психологическую отметку в 200 тысяч рублей за «квадрат». Об этом свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

За год «квадрат» в самых дешевых столичных новостройках подорожал более чем на 16 процентов, подсчитали аналитики. Средняя цена новой квартиры к концу 2020-го составила 11,3 миллиона рублей, увеличившись за декабрь на 1 процент, за год — на 8 процентов.

Объем предложения строящегося жилья комфорткласса в городе за декабрь сократился на 4 процента по площади и на 2 процента — по числу лотов. В годовом исчислении падение составило 25 и 21 процент соответственно. Большинство новых домов комфорткласса (почти 65 процентов) строятся в трех столичных округах — Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном, отмечают в «Бон Тон».

Ранее в январе была названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата — 60 тысяч рублей в месяц. По словам руководителя направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антона Красильникова, приобретение жилья в столице при таком уровне заработка стало возможным после запуска программы льготной ипотеки.

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