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Юрист назвала причины наложения ареста на квартиру

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Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Ведущий юрист компании Intellect Дарья Скудная назвала РИА Новости наиболее частые причины наложения ареста на недвижимость, в том числе и на квартиру.

По ее словам, чаще всего такие меры применяют при рассмотрении дел о взыскании долгов по кредитному договору, который обеспечен залогом квартиры, или по семейным спорам о разделе совместно нажитого имущества.

В случае, если россиянин является индивидуальным предпринимателем, долги по налогам могут взыскать без судебного разрешения на основании постановления налогового или таможенного органа.

Специалист пояснила, что под арестом недвижимости имеется в виду запрет распоряжения им. То есть собственник не будет иметь права совершать юридически значимые действия в отношении недвижимости.

Запрет сохранится до тех пор, пока его не снимут в установленном законом порядке. «Как правило, при наложении ареста на квартиру собственник сохраняет право пользования жилым помещением, проживания в нем, но не может им распоряжаться», — пояснила юрист.

Также она рассказала, что порядок снятия ареста с недвижимости зависит от оснований его наложения. Если суд это сделал в качестве обеспечительной меры, то необходимо обратиться в соответствующий суд с заявлением об отмене мер по обеспечению в связи с устранением обстоятельств, которые послужили основанием для их принятия.

Ранее председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил Госдуме провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. По его словам, инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». Сурайкин подчеркнул, что соответствующее предложение направлено в Госдуму.

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