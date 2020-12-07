Россиянин перестал платить налоги и лишился четырех квартир

Россиянин из Старого Оскола перестал платить налоги и накопил задолженность в размере более 5,4 миллиона рублей. Тогда суд решил наложить арест на принадлежавшее мужчине имущество — четыре квартиры в городе. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Белгородской области.

Должнику дали срок, чтобы оплатить всю сумму, однако тот проигнорировал предупреждения приставов. После этого ФССП пришлось применять меры принудительного характера.

В результате мужчина лишился четырех квартир, собственником которых он значился, — недвижимость продали на торгах. Ее реализация помогла погасить долг, а также исполнительский сбор в размере более 377 тысяч рублей.

Ранее жителю Тулы напомнили о долге за газ с помощью бетонной конструкции весом в пять тонн. Коммунальщики установили ее рядом с домом россиянина, поскольку он не оплачивал счета и не подавал показания счетчиков с середины лета 2020 года.

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