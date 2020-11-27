Российская семья купила дом в деревне и вынудила чиновников сделать им дорогу

Молодожены приобрели дом в деревне Большой Буртым Пермского края, однако подъехать к нему было невозможно: дорожное покрытие полностью отсутствовало, а грунтовую дорогу размыло. Тогда молодая семья через суд вынудила чиновников проложить к дому нормальную трассу по всем стандартам. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

Молодые россияне неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой отремонтировать дорогу, но безрезультатно. Тогда супруги обратились в суд. Судья постановил, что требования деревенских жителей справедливы, и потребовал, чтобы администрация Лобановского сельского поселения сделала дорогу по ГОСТу для безопасного проезда к жилым домам.

Чиновники в установленный срок не выполнили требование, за что были оштрафованы судебными приставами на 50 тысяч рублей. После этого дело сдвинулось с мертвой точки, и местные власти приняли необходимые меры.

Ранее россияне назвали города с самыми плохими дорогами — ими стали Новосибирск, Рязань и Иркутск. Почти половина жителей Новосибирска (47 процентов) сочла качество дорожной сети неудовлетворительным, при этом трассы в Рязани и Иркутске граждане назвали не дорогами, а лишь направлениями.

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