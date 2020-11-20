Россияне оценили безопасность дорог

Фонд «Общественное мнение», который занимается социологическими опросами, провел исследование и попросил россиян оценить безопасность дорог в тех местах, где они живут. Около 30 процентов респондентов назвали положение плохим. Остальные результаты опроса опубликовали на сайте организации.

По данным фонда, почти половина опрошенных посчитали ситуацию с безопасностью на дорогах удовлетворительной, при этом 24 процента респондентов не нашли, на что пожаловаться. Этот показатель существенно увеличился за последние 13 лет — в 2007 году только 8 процентов россиян считали дороги безопасными.

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Аналитики также попросили респондентов оценить динамику развития безопасности на дорогах. Так, 46 процентов опрошенных завили, что за последние два года положение не улучшилось, в то время как 12 процентов посчитали, что изменения произошли в худшую сторону. По мнению 40 процентов россиян, ситуация никак не изменилась.

Участники опроса также назвали главные проблемы безопасности дорожного движения. Большинство респондентов сошлись во мнении, что ей мешает плохое дорожное покрытие, а 12 процентов россиян главной проблемой посчитали водителей, которые превышают скорость и не соблюдают правила. Среди других недостатков респонденты назвали отсутствие дорожных знаков и разметки, неосвещенные дороги и узкие трассы. По одному проценту россиян заметили такие проблемы как отсутствие парковок, «лежачих полицейских» и долгий ремонт покрытия.

В октябре 2020 года специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования «Платформа» попросили россиян оценить их дома с точки зрения безопасности. Эксперты пришли к выводу, что каждый десятый опрошенный не чувствует себя защищенным даже в собственной квартире. По данным аналитиков, такой показатель наиболее характерен для городов-миллионников — именно их жители чаще, чем средний респондент, жаловались на небезопасную среду.

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