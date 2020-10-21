Россияне назвали свои дома небезопасными

Каждый десятый россиянин не чувствует себя защищенным даже в собственной квартире — существенный показатель, учитывая, что жилище является наиболее контролируемым пространством для человека. К таким выводам пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования «Платформа» в совместном докладе (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чувство тревоги возрастает по мере увеличения территории. Так, назвали небезопасным район, где работают, 15 процентов опрошенных, центр населенного пункта, в котором живут — 16 процентов, двор своего дома — 18 процентов, район рядом с домом — 21 процент, другие районы — 25 процентов опрошенных.

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Наиболее сложна в этом отношении обстановка в городах-миллионниках: именно их жители чаще, чем средний респондент, жаловались на небезопасную среду. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге об испытываемом чувстве незащищенности в квартире/доме рассказали 15 процентов опрошенных. Для россиян из городов с населением менее 100 тысяч человек данный показатель равняется девяти процентам.

При этом низкий уровень безопасности (уличная преступность) в российских населенных пунктах занял только десятое место в рейтинге раздражающих факторов в городах — его назвали 14 процентов респондентов. Больше россиян волнуют проблемы трудоустройства (41 процент), плохие инфраструктура и экология (29 и 28 процентов), а также дефицит культурных и спортивных объектов (по 18 процентов).

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