Названы самые уязвимые к кризису города России

Среди крупнейших российских городов (с численностью населения свыше миллиона человек) самыми уязвимыми к пандемическому кризису признали Омск, Красноярск и Волгоград. Воронеж, Самара и Ростов-на-Дону оказались в лидерах по устойчивости. Исследование провел Центр городской экономики КБ «Стрелка».

Чем больше у города собственных доходов от НДФЛ и налога на прибыль, тем выше его риски при кризисе, считают эксперты. Аналитики отметили, что прежде всего Мурманск, Сочи и Якутск рискуют потерять значительную часть доходов из-за кризиса (среди крупных городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек). Смоленск, Вологду и Тверь признали наименее уязвимыми.

В группе городов с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек главными аутсайдерами стали Уссурийск, Норильск и Северодвинск. Наиболее сильны позиции у Каспийска, Альметьевска и Батайска.

Ранее ВШЭ представила исследование «Где в России жить хорошо», согласно которому хуже всего кризис перенесли во Владимирской, Костромской, Новгородской областях, Дагестане, Ингушетии, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии и некоторых других регионах России.

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