Названы города России с самыми плохими дорогами

Городами России с самыми плохими дорогами признали Новосибирск, Рязань и Иркутск. Около половины жителей Новосибирска (47 процентов) сочли качество дорожной сети неудовлетворительным, при этом трассы в Рязани и Иркутске россияне назвали не дорогами, а лишь направлениями. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, материал поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Городом с лучшими дорогами в стране стала Тюмень — 86 процентов горожан оценили состояние местных дорог как хорошее и отличное. При этом ни один из них не поставил неудовлетворительную оценку. В среднем качество дорог в Тюмени оценили на 4,18 балла из 5.

Второе место заняла Казань: в среднем дороги здесь оцениваются на 3,73 балла. Замкнула тройку лидеров Москва: здесь средний балл составил 3,66 из 5. Оценки «хорошо» и «отлично» столичным дорогам поставили в общей сложности 59 процентов москвичей.

Также высокие позиции заняли Набережные Челны (3,65 балла), Воронеж (3,45), Краснодар (3,35), Санкт-Петербург (3,33), Кемерово (3,32), Пенза (3,27) и Новокузнецк (3,36). Однако исследователи подчеркивают, что в Новокузнецке и Кемерове показатели постепенно ухудшаются, тогда как во Владивостоке и Саратове наблюдается позитивная динамика.

В исследовании приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тысяч человек.

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