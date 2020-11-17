Жители Дагестана остались без света и перекрыли дорогу в знак протеста

Жители дагестанского поселка Кривая Балка неподалеку от Махачкалы устали от перебоев с электричеством и перекрыли федеральную трассу в знак протеста. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

При этом энергетики недавно отчитались о ремонте 1,5 тысячи электросетевых объектов региона. В ближайшее время проблемы с электроэнергией не решатся, пишет канал.

Люди вышли на дорогу Р-215 «Астрахань-Махачкала». Дагестанцы жаловались на холод в домах («спим в куртках») и отсутствие воды. Также сообщается о многочисленных нарушениях при прокладке проводов. Местами они провисают, и люди самостоятельно пытаются их закрепить, чтобы те не запутались во время сильного ветра. Из-за этого уже погиб муж одной из жительниц Кривой Балки.

Жители поселка обратились к специалистам компании «Россети Северный Кавказ» с просьбой обеспечить надежное энергоснабжение в населенном пункте. В компании заявили, что уже сегодня начнут работу на всех энергообъектах поселка. Сотрудники «Россети Северный Кавказ» в течение двух дней восстановят сетевой комплекс Кривой Балки. Работы контролирует лично генеральный директор компании Виталий Иванов.

Кроме того, отмечается, что сегодня в поселке установят резервный источник энергоснабжения — это позволит решить проблемы на период проведения ремонтных работ.

В мае 2020 года старейшины дагестанского села Махалатли Цунтинского района перекрыли въезд и разобрали дорогу. Такое решение было принято из-за страха перед коронавирусом.

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