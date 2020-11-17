Власти России попытались сэкономить на дорогах и переплатили

Строительство платных трасс с использованием концессионных соглашений, которые власти России заключали для экономии средств бюджета и привлечения частных средств, привело к многомиллиардным переплатам. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, говорится в отчете на сайте ведомства.

Они проверили эффективность реализации пилотных соглашений на двух дорогах — «Новый выход на МКАД» и «М-11 Москва — Санкт-Петербург на участке км 15 — км 58». Как оказалось, попытка снизить расходы не только не привела к желаемому результату, но, напротив, дополнительно пришлось потратить 5,6 миллиарда рублей.

Эту сумму власти вернули компаниям как компенсацию за недополученный доход. Проблемы связаны с бюрократическими промедлениями. Процедура изъятия и оформления земельных участков для работ затянулась на один и два года.

Заработать на новых платных дорогах государство не сможет из-за особенностей контракта. Дело в том, что компания может оставлять у себя полностью не более предельного размера дохода. Если же доход выше, то есть образуется сверхдоход, то половина из него отправляется государству. Все параметры рассчитывают исходя из предполагаемого объема трафика. Однако прогнозы по нему были завышены в несколько раз, поэтому никакого сверхдохода не предвидится.

Счетная палата предложила начать пересмотр прогноза трафика в соглашениях, вмешаться в определение стоимости проезда на трассах, а также пересмотреть транспортно-эксплуатационные требования к строительству. Дело в том, что в нынешнем виде условия движения, например, в вопросе освещения, не отличаются от бесплатных трасс.

Ранее Счетная палата выяснила, что более 90 процентов госкомпаний в России находятся в «серой зоне». Их никто не контролирует, учет их не ведется, а выгоду их существование приносит только руководству, которое назначает себе премии на фоне хронической убыточности.